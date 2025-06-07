¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£THE ALFEE¡ß20th Century¤ÏTHE ALFEE¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤ò¥³¥é¥Ü¡ª 6·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¸Þ½½²»½çA¤§! group¡ÖChameleon¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¥Ð¥«¥ä¥íー¡×THE ALFEE¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¡ÖHEART OF RAINBOW¡×20th Century¡ÖÀ±¶õ¤Î¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó