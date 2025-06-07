¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£Áí¹çMC¤ÏÝ¯°ææÆ¡ª¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¤Ï¡¢7·î5Æü15»þ¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷ 7·î5Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ´15ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡ËINI¡¢ILLIT¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢WEST.¡¢ENHYPEN¡¢King & Prince¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢J-HOPE¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢