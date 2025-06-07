7·î5Æü15»þ¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHE MUSIC DAY 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§SixTONES ÅÄÃæ¼ù¡¢¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¥é¥Ã¥×¥³¥é¥Ü¤«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¡È±Ê±ó¤Ë¤Ç¤­¤ë¡ÉÅØÎÏ¤Ç³ð¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì´¡Ë º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢INI¡¢ILLIT¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥êー¥Àー¥º¡¢WEST.¡¢ENHYPEN¡¢King & Prince¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢J-HOPE¡¢SixTONES¡¢Snow Man