2023Ç¯7·î¡¢ÆüEU¤ÎÄê´ü¼óÇ¾¶¨µÄ¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¡á¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬¡¢»º¶È¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊñ³çÅª¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡ÖÆüEU¶¥ÁèÎÏÆ±ÌÁ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«Í³ËÇ°×¿ä¿Ê¤ä¡¢¹ÛÊª»ñ¸»¤Î³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ç¶¨ÎÏ¡£ÆüËÜ¤ÈEU¤Î´ë¶È¤¬¸ß¤¤¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Ê£¿ô¤Î³°¸ò¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£7·î¤ËÆü