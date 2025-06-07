Ê¸»úµ¯¤³¤·¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¡¢²ñÏÃ¤òÊ¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡ÖÊ¹¤­¼è¤êº¤Æñ¾É¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¤é¡á2·î¡¢ÆàÎÉ»Ô²»¤ÏÊ¹¤­¼è¤ì¤ë¤¬¡¢Ç¾¤Ç¸À¸ì¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ã³²¡ÖÊ¹¤­¼è¤êº¤Æñ¾É¡ÊLiD¡á¥ê¥Ã¥É¡Ë¡×¤ò½ä¤ê¡¢²þÀµ¾ã³²¼Ôº¹ÊÌ²ò¾ÃË¡¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡Ö¹çÍýÅªÇÛÎ¸¡×¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤òÅö»ö¼Ô¤Î2³ä¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤¬7Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤Ç¡¢Ê¹¤­¼è¤ê¤ò½õ¤±¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó»ÈÍÑ¤òµñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»ö¼ÔÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸147