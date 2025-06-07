Ãæ¹ñÅÅÎÏÅçº¬¸¶È¯¡á2024Ç¯11·î¡¢¾¾¹¾»Ô¸¶È¯»ö¸Î¤Ç²°ÆâÂàÈò»Ø¼¨¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ËÃÏ°è¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬Æþ±¡´µ¼Ô¤äµßµÞ¤Î¿ÇÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬ÂÎÀ©À°È÷¤Ë¸þ¤±¾ðÊó¼ý½¸¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»ö¸Î»þ¤Î°åÎÅ¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê¡Åç¸©Î©°åÂç¤¬Ãæ¹ñÅÅÎÏÅçº¬¸¶È¯¡Ê¾¾¹¾»Ô¡Ë¤Ë¶á¤¤¾¾¹¾ÀÖ½½»úÉÂ±¡¤Î»ö¶È·ÑÂ³·×²è¡ÊBCP¡ËºöÄê¤Ë´ØÍ¿¡£²ÝÂê¤äÂÐ±þ¼ê½ç¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¸¶È¯¼þÊÕ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤È¶¦Í­¤·¤ÆËÉºÒÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹