¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤¢¤Ù¤«¤ï(@abekawa.zunda)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¤È²ò·è¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥í¥¦·¯¤¬ÍÄÃÕ±à¤ò·çÀÊ¤·¤¿Æü¡¢¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤í¤¯¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯À¤´ÖÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµ¢Âð¤¹¤ë2¿Í¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¡Ø