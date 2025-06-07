◆日本生命セ・パ交流戦２０２５阪神―オリックス（７日・甲子園）阪神・近本光司外野手が球団日本人最速で通算１０００安打を達成した。節目に残り１本で迎えた１点リードの７回２死一、二塁。宮城から一塁線を破る適時二塁打を放ち、節目の大台に乗せた。８６４試合で達成した藤村富美男を超える、８６１試合目での到達（球団最速は８０９試合でプロ野球歴代５位のマートン）。甲子園は歓喜に包まれた。