【J3第15節】(白波スタ)鹿児島 3-2(前半1-1)岐阜<得点者>[鹿]山口卓己(45分+5)、ンドカ・チャールス(75分)、河村慶人(78分)[岐]粟飯原尚平(35分)、西谷亮(63分)<警告>[鹿]山口卓己(17分)、青木義孝(34分)[岐]セランテス(68分)観衆:5,412人主審:大坪博和