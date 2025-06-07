6月2日～6日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 エイチーム東Ｐ 25/ 7 1000 130030.06/6 カナモト東Ｐ 25/10153001730013.16/2 内田洋東Ｐ 25/ 7113001270012.46/2