絶賛バトル中の1stステージの第2回。厳選された候補者15名から推しをセミファイナリストへ！昨年同様、今年も1stステージは3回に分けて実施される。第3回（最終ブロック）は、6月下旬に発表予定！【ミスFLASH20261stステージの6月ブロック候補者15名】＜1＞石川百恵（いしかわももえ・23）福岡県出身T157・B86（E）W68H89＜2＞一ノ木（いちのき）らを（22）茨城県出身T156・B82（G）W52H80＜3＞みや（23）大阪府出身T149・B75