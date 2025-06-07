北海道には雄大な自然がいっぱい！そんな大自然を舞台にひとつ体験するとしたら何を選びますか？ あなたの“隠れたあなたの強み”がわかるかも……!? 北海道の自然体験をするなら？ A：ラフティングで川を下る 画像：akiyoko／Shutterstock B：トレッキングに挑戦 画像：r.classen／Shutterstock C：森の中でソロキャンプ 画像：west_photo／Shutterstock D：登別の温泉でのんびりする 画像：marujiro2／Shutt