高級ファッションブランド「ＰＲＡＤＡ」が展開する現代文化のイベント「ＰＲＡＤＡＭＯＤＥＯＳＡＫＡ」が７日、ＪＲ大阪駅北側のグラングリーン大阪で開幕し、ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五と大倉忠義がフォトコール（報道撮影会）に参加した。ともに副業として会社経営にも精を出している“村上社長”と“大倉社長”は、今後の事業への見通しを語った。大倉はグレーと赤が基調のボーダーシャツ姿。「ＰＲＡＤＡさん