¡ÖÃæÆü£´¡Ý£³¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£·Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤ÎºÓÇÛ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¶å²ó¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¡¢ÂåÂÇ¡¦»³ËÜ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ£²»àÌµÁö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÂçÅç¤¬º¸Á°ÂÇ¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¤¬»àµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦ÀÐÀî¹·¤¬£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³¼ÔÏ¢Â³ÂåÂÇ¤È¤Ê¤ëÀÐ¶¶¤¬»Íµå¡£ËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¬ÎÓ¤¬Æ±ÅÀ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÄÃæ¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£ÂåÂÇ£´¿Í¤òÁ÷