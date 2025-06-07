金沢市の「百万石まつり」で、百万石音頭を踊る着物姿の女性たち＝7日午後金沢の初夏の風物詩「百万石まつり」のメインイベントで、加賀藩の礎を築いた前田利家の入場を再現した「百万石行列」が7日、金沢市で行われた。利家に扮した俳優の石原良純さんや妻お松の方役の俳優北乃きいさんと、武者姿の市民ら約2500人が、市中心部を練り歩いた。爽やかな晴天の下、出発地点の金沢駅前で午後2時、勇壮な太鼓の演奏が開始を告げる