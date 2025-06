歌手の浜崎あゆみ(46)が7日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”な赤髪ボブ姿を披露した。【写真】「このビジュ美しすぎ」“劇的イメチェン”な赤髪ボブ姿を披露した浜崎あゆみ投稿では「You have what I have lost.」と添え、1枚の写真をアップ。ヘッドマイクを付けた、赤髪ボブ姿の浜崎が写し出されている。突然の赤髪姿にファンからは、「えー?!ちょっと浜崎さん!このビジュ美しすぎ」「か、かわいすぎいいい