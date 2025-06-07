¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï µð¿Í2-0³ÚÅ·(7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)µð¿ÍOB¤Î¹â¶¶Í³¿­¤µ¤ó¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï1998Ç¯¤ÎÆþÃÄ°ÊÍè4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Î¤â¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢µð¿ÍÂÐ³ÚÅ·¤Î»î¹ç¤ò²òÀâ¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¡ÈÌ¥¤»¤ë¡É»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¡Ø¡Êº£Æü¤Î´ÑÀï¤¬¡ËÇ¯¤Ë1²ó¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ìÀ¸¤Ë1²ó¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢°ìµå¤â¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ç¤­