[6.7 J3第15節](白波スタ)※18:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 藤嶋栄介DF 3 杉井颯DF 7 千布一輝DF 21 相馬丞DF 44 青木義孝MF 6 渡邉英祐MF 11 福田望久斗MF 14 吉尾虹樹MF 27 山口卓己FW 9 アンジェロッティFW 18 河村慶人控えGK 31 熊倉匠DF 26 川島功奨DF 29 岡崎慎MF 19 稲葉修土MF 20 圓道将良MF 73 田中稔也FW 13 近藤慶一FW 36 米澤令衣FW 92 ンドカ・チャールス監督相馬直樹[FC