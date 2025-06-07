¸¤¤ÎÌµ¶ÝÀ­·ëÀáÀ­»éËÃ¿¥±ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¸¤¤ÎÈéÉæ¤ËÆÍÁ³·ê¤¬³«¤­¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÇ¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÌµ¶ÝÀ­·ëÀáÀ­»éËÃ¿¥±ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈæ³ÓÅªµ©¤ÊÉÂµ¤¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë»éËÃÁØ¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢Ç¿¤äÄÙáç¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¶ÝÀ­·ëÀáÀ­»éËÃ¿¥±ê¤Î¾É¾õ¡¢¸¶°ø¡¢¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ »éËÃ¿¥±ê¤È¤Ï¡© »éËÃ¿¥±ê¤Ï¡¢¸¤¤ÎÈéÉæ²¼¤Î»éËÃÁÈ¿¥¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼ðáî¤äÇ¿¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø