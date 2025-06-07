THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection¡ÊÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¡¼¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¡ÖAfternoon Tea ¡ÈVOYAGE¡É La saison des melons¡×¤ò7·î1Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤ò¥á¥í¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¥á¥í¥ó¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤Î´ÅÌ£¤ò½Å¤Í¤¿²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥¯¥Æ¥ë¡ÖMilky Emerald¡×¤ä¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê²ÌÆù¤ò