µîÇ¯11·î¡¢Ê¡²¬¸©¤Î½¡Áü»Ô²­¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤¬±ê¾å¤·ÄÀË×¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Á¥ÂÎ¤Î°ú¤­ÍÈ¤²ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¸á¸å¡¢Ì±´Ö¤Î¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸Á¥¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤¬¡¢¿å¿¼¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤«¤é°ú¤­ÍÈ¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤ÏµîÇ¯11·î¡¢½¡Áü»Ô¤ÎÂçÅç²­¤Ç±ê¾å¤·¤¿¸å¤ËÄÀË×¤·¡¢Ââ°÷1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°ú¤­ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÂæÁ¥¤Ë°Ü