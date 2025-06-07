ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï7Æü¡¢DFÅÏÊÕ¹ä(28¡á¥Ø¥ó¥È)¤¬¥±¥¬¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÄÉ²Ã¾·½¸¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£ÅÏÊÕ¤Ï5Æü¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Î¸åÈ¾24Ê¬º¢¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËDF¹â°æ¹¬Âç¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢6Æü¤Ë¤âDFÄ®ÅÄ¹À¼ù(27¡á¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º)¤ÎÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä®ÅÄ¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÁê¼êÁª¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç