¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ç¥£¥¹¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ï7Æü¡¢¿·³ã¡¦¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹CC¡Ê6339¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£10°Ì¤«¤é½Ð¤¿21ºÐ¤ÎÅÔÎè²Ú¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î71¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î21°Ì¤Ë¸åÂà¡£ÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤1Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¼Â¶·ÀÊ¤¬¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÌÈ¤ì¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÏÄü¤á¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹