¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¤¬£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖÂç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤¬Áª¤ó¤À¹¥¤­¤Ê·Ý¿Í£Ç£Ð¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¹¥¤­¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾å°Ì¿Ø¤Ë¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¡¢Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤½Ð¿È¤Î¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¡¢£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£°²¦¼Ô¤Î¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡¢Âç³Ø¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Ä¶¹â³ØÎò¥³¥ó¥Ó¡£¥¬¥¯¤ÏÀÄ»³³Ø±¡ÂçÂ´¤Ç¡¢ÁêÊý¤ÎÀîËÌÌÐÀ¡¤Ï·Ä±þÂçÂ´¡££²£°£²£±Ç¯¤«¤é£²£°£²£´Ç¯¤Þ¤Ç£´Ç¯