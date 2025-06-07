大川原化工機の冤罪訴訟を巡り、東京都と国が上告しない方向で調整していることを受け、会社側の代理人弁護士は7日、「断念するのは当然と考える。国や都にとって、最高裁で争うのは得策でないのは明らかだ」とのコメントを出した。