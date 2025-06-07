福岡管区気象台は7日午後4時5分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞9日から10日にかけて、前線が九州北部付近まで北上してくる見込み。前線の活動の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。今後の気象情報に留意願います。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞9日〜10日福岡県大雨［中］