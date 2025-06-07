【J3第15節】(サンアル)松本 1-2(前半1-1)福島<得点者>[松]菊井悠介(45分+4)[福]山田将之(3分)、矢島輝一(75分)<警告>[松]杉田隼(64分)[福]矢島輝一(73分)観衆:7,674人主審:植松健太朗