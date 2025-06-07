俳優の深川麻衣が7日、都内で行われた主演映画『ぶぶ漬けどうどす』（公開中）の公開記念舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】『ぶぶ漬けどうどす』公開記念舞台あいさつに登壇した深川麻衣＆小野寺ずるら舞台あいさつには深川のほか共演の小野寺ずる、大友律、松尾貴史、室井滋、冨永昌敬監督が出席した。満員御礼で迎えたこの日、京都の老舗を取材するライターの主人公・澁澤まどかを演じた深川は「映画化までの構想7