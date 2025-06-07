宝塚歌劇花組大劇場公演ミュージカル・ロマン「『悪魔城ドラキュラ』〜月下の覚醒〜」、ＲｏｍａｎｔｉｃＲｅｖｕｅ「愛，ＬｏｖｅＲｅｖｕｅ！」が７日、兵庫・宝塚大劇場で開幕した。「悪魔城ドラキュラ―」は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントのゴシックホラー・アクションゲーム「悪魔城ドラキュラ」シリーズを初のミュージカル化。１００年の眠りから蘇るドラキュラ伯爵（永久輝せあ）と、ヴァンパイアハ