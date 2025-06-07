立憲民主党の野田代表は7日、ガソリン税などの暫定税率廃止に向けた法案を、来週半ばにも日本維新の会、国民民主党と共同提出したい考えを示しました。立憲民主党野田佳彦 代表「各党で党内の手続きを踏まえて、週の半ばまでには一つの法案としてまとめられればいいなと」立憲、維新、国民民主の3党は、ガソリン税などの暫定税率の廃止に向けた法案を共同提出するため準備を進めていますが、野田代表は記者団に対し、「実務