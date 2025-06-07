移籍のためチームから離脱した横浜Ｍ・永戸（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは７日、ＤＦ永戸勝也（３０）が移籍を前提とした手続きのため、チームを離脱すると発表した。加入４年目の永戸は今季リーグ戦１７試合に出場していた。