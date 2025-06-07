◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第３日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３０ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、２０１９年大会覇者の堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）が１イーグル、４バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア６５をマークし、７１で回った米沢蓮（パルコホーム）と通算６アンダーでトップに並んだ。メジャー３冠が懸かる蝉川泰果（ア