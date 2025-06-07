◇交流戦日本ハム―DeNA（2025年6月7日横浜）日本ハムの山崎福也投手（32）が、7回1死満塁で右前へ2点適時打を放った。チームにとって7点目。新庄監督の采配がズバリ的中の“二刀流”ぶり。この日のDeNAとの交流戦に「6番・投手」で出場。初回2死二、三塁のチャンスでは遊飛に終わったが、勝負強いバッティングを披露した。日大三時代から勝負強いバッティングは評判だった。プロ入り後はオリックス―日本ハムとパ・