女優の柴咲コウが自身のインスタグラムを更新。《Intertwinin' souls》とキャプションを添えて18枚もの画像が投稿されたが、そのファッションが話題となっている。【写真】「バンギャっぽくて萌える」柴咲コウの大胆な美脚披露ショット柴咲コウ、大胆イメチェン6月27日に出演映画『でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』の公開が控える柴咲。教師による児童への体罰事件を題材にした作品で、柴咲は綾野剛演じる教師・薮下誠一を