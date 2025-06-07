【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ブザーが鳴れば即アウト！京本大我は「エンドロールで最後の楽しいシーンが…」でブザー音が 映画『見える子ちゃん』の公開記念舞台挨拶が6月7日、東京・OHOシネマズ 六本木ヒルズで行われ、主演の原菜乃華をはじめ、久間田琳加、なえなの、山下幸輝、京本大我、そして中村義洋監督が登壇した。 主人公・四谷みこ役を演じた原菜乃華は「映画、楽しんでいただ