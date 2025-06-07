開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 25/05/07 25/07/30 ＢＡＳＥ 400円 - 25/06/09 25/07/22 フジ・コーポレーション 2,830円上場廃止予定 25/05/15 25/07/11 トラスト 410円上場廃止予定 25/06/02 25/07/11 協栄産業 3,95