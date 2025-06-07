◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（７日・ハードオフ新潟）巨人の坂本勇人内野手がこの日３回までに２打席に立ち２打数２安打。直近３試合で７打数５安打とした。「３番・三塁」で先発出場。初回１死二塁でカウント２―１から安城が投じた外角低めの変化球を拾い、左前適時打を記録。３回の先頭ではカウント１―１から安城が投じた内角高めの変化球を回転しながら打ち、左前安打とした。坂本は先月１２日に不調によ