中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京6月7日】中国国家外貨管理局が7日発表した5月末時点の外貨準備高は3兆2853億ドル（1ドル＝約145円）で、4月末と比べて36億ドル（0.1％）増加した。同局によると、主要通貨に対するドルの強さを示す「ドル指数」が5月に小幅に変動し、世界の金融資産価格が上下した。為替レートや資産価格の変動などが総合的に作用し、外貨準備高を押し上げた。