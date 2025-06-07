大相撲の横綱大の里が２５歳の誕生日を迎えた７日、茨城・阿見町の二所ノ関部屋にプロ野球・阪神の大山悠輔内野手から祝福の胡蝶蘭が届いた。春、夏場所で連続優勝を果たし、第７５代横綱に就いた大の里。これまでも多くの祝福の胡蝶蘭が届いていたが、新しく大山からのものが追加された。大の里は子どもの頃から阪神を応援し、少年時代は代打の切り札として活躍した桧山進次郎氏のファンだったという。大山とは直接の面識は