◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（７日・ハードオフ新潟）巨人の坂本勇人内野手が適時打を放ち、直近３試合で６打数４安打とした。「３番・三塁」で先発出場。初回１死二塁でカウント２―１から安城が投じた外角低めの変化球を拾うと打球は左前へ。二塁走者の宇都宮が悠々と生還した。坂本は先月１２日に不調により今季２度目の降格。今月４日に１週間ぶりに出場すると今季初の逆方向への長打を含む２安打２打点を