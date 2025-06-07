◆日本生命セ・パ交流戦ヤクルト―ソフトバンク（7日、神宮）ソフトバンクの柳町達外野手が先制の適時三塁打を放った。お互い無得点で迎えた3回2死二塁、ヤクルト吉村貢司郎のカットボールを強振。打球は左中間を破る大きな当たりとなり、二塁走者の周東佑京が生還し、柳町自身も三塁まで到達した。これで今季23打点目となった。初回にも中前打を放っており、これで6試合連続となる今季15度目の複数安打を記録。規定打席
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