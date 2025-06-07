?¥¢¥ì?¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¼«Á³¤È!?¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿É½¾ðÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿è¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö°µ´¬¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë6Æü¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÊÉ×ÌÚ¡£¸½ºß¡¢Àï»þÃæ¤Ç¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¾®ÁÒÏ¢Ââ¤Î¾åÅùÊ¼¡¦È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¤ò±é¤¸¤ëºÊÉ×ÌÚ¤¬¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿ÂçÎÌ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤òÁ°¤Ë·àÃæ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿ËþÌÌ¤ÎÈù