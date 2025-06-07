【モデルプレス＝2025/06/07】SixTONESの京本大我が7日、都内で行われた映画『見える子ちゃん』（公開中）の公開記念舞台挨拶に、原菜乃華、久間田琳加、なえなの、山下幸輝、中村義洋監督とともに出席。京本が中村監督からツッコまれる場面があった。【写真】原菜乃華・京本大我、“幽霊”との集合写真◆京本大我、監督から“公開説教”イベントが始まり一同が拍手でステージに迎えられるとMCが「ライブビューイングで全国200館の