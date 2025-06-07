◆イースタン・リーグオイシックス―巨人（７日・ハードオフ新潟）巨人のイースタン・リーグ、オイシックス戦のスタメンが発表された。坂本勇人内野手が「３番・三塁」、長野久義外野手が「６番・左翼」に入った。先発は又木鉄平投手で、喜多隆介捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）浦田２（二）宇都宮３（三）坂本４（指）ティマ５（右）岡田６（左）長野７（一）