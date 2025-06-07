±Ñ¹ñ¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡Ê40¡Ë¤ÎºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡Ê43¡Ë¤¬6Æü¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊÆ¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢¥ì¥¢¤Ê¾Ð´é¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥­¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¤Ë4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ë2Æü´Ö¤Î½ã¿è¤Ê´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥­¥ã¥×¥·¥ç