7日午後2時40分ごろ、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の青森南部町です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県青森南部町■震度1□青森県八戸市野辺地町七戸町横浜町東北町