東京１１Ｒ・麦秋ステークス・馬トク激走馬＝ペプチドタイガー昇級後、３着、２着と現級通用の力を見せ、その後は出遅れ、不利で力を出せないレースもあったが、ここ２戦は安定の立ち回り。２走前の鳴門Ｓは６番手から差し込んで２着。前走の鎌倉Ｓ（５着）は好メンバー相手に、３番手からしぶとく粘った脚が目立った。中間は５月２３日に外厩・チャンピオンヒルズから帰厩し、坂路で時計４本。調整は順調に進み、好気配を保っ