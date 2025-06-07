トランプ米大統領が６日（現地時間）、中国の習近平国家主席が米国へのレアアース（希土類）輸出再開に同意したと明らかにしたと、ロイター通信が報じた。報道によると、トランプ大統領は専用機エアフォースワンで、「習主席がレアアースの米国輸出再開に同意したのか」という取材陣の質問に対し「そうだ。彼は同意した」と答えた。トランプ大統領は習主席と前日に約９０分間の電話会談をした後、米中間の貿易交渉再開を含む複数の