デザインフェスタは、2025年7月5日(土)・6日(日)の2日間、東京ビッグサイト西&南ホール全館にて『デザインフェスタvol.61』を開催します。 デザインフェスタvol.61  開催場所： 東京ビッグサイト西＆南ホール全館開催日時： 2025年7月5日(土)・6日(日)開催時間： 10:00〜18:00(両日ともに)出展数： 6,500ブース以上ステージ出演： 66組フード店舗： 49店動員数： 約12