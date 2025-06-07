◇交流戦日本ハム―DeNA（2025年6月7日横浜）日本ハムの山崎福也投手（32）が「6番・投手」で出場。初回2死二、三塁のチャンスでマウンドより先に打席が回ってきた。ここまで打率2割5分の打撃力を買われての6番起用。2ボール1ストライクから大貫のスライダーを振りにいったが、第1打席は遊飛に終わった。日本ハムは郡司の中前適時打で先制した。